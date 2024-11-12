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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至-0.53元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.67元上修至-0.53元，其中最高估值-0.18元，最低估值-0.7元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.18(-0.5)1.253.22.49
最低值-0.7(-0.85)-0.050.352.49
平均值-0.48(-0.68)0.441.252.49
中位數-0.53(-0.67)0.361.082.49

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.08億9.88億12.71億13.09億
最低值5.72億6.76億7.71億13.09億
平均值5.97億8.12億9.76億13.09億
中位數5.98億7.92億10.00億13.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.01--1.43-1.31-2.87
營業收入1.64億2.33億8.49億8.42億5.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Upstart Holdings Inc(UPST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUPST

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