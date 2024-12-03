華為晶片技術新突破！麒麟9020處理器帶來四大升級 效能至少提升20%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-03 13:02

‌



隨著 Mate 70 系列發佈，華為新一代處理器「麒麟 9020」正式浮出水面。中國知名爆料部落格「數碼閒聊站」周一 (2 日) 在微博上披露，麒麟 9020 是業界首個採用 3GPP R18 標準的 5G-A SOC，內部資料小核心的效能提升 50%，中核心提升 20%，而大核心在高頻點的能源效率提升更為顯著。

5G-A 作為 5G 技術的演進版本，不僅在資料傳輸速度有了質的飛躍，更在延遲控制、連接穩定性以及網路覆蓋廣度上全面提升。

‌



Mate 70 搭載麒麟 9010，也就是和華為 Pura 70 系列一樣，但 Mate 70 Pro/Pro+/RS 則是首發麒麟 9020，三款處理器都是 8 核心 12 線程，軟體識別為 12 核心。

麒麟 9020 和上一代麒麟 9010、麒麟 9000S 一樣，均是 8 核心 12 線程，軟體識別為 12 核心，具體規格有 2*2.50 GHz+6*2.15 GHz+4*1.6GHz，GPU 馬良 920，頻率 840MHz。

相較於 K9000S，麒麟 9020 在 CPU 效能、重載遊戲、NPU 算力以及能源效率方面都有顯著的提升，這代表在處理複雜計算任務時能更快完成任務，同時保持較低的功耗，中核 TSV-130m 的能源效率也有所提升，確保日常應用運行的流暢性和穩定性。

外界普遍猜測，麒麟 9020 性能的提升很可能是由於內部進行「核心架構改進，工藝過程延續」的最佳化。

此外，文章還透露華為已經實現晶片關鍵技術突破，未來麒麟晶片將按照 K9020/9030/9040，如此規律反覆運算。

儘管不知道麒麟 9020 製程到底是多少，但從效能與功耗表現來看，仍有著不錯的表現，加上效能本身的表現還和軟體優化有很大關係，因此當鴻蒙 NEXT 正式版加持下，性能還可以進一步釋放。

整體來看，麒麟 9020 處理器的發布，展現華為在晶片設計上的深厚實力和創新能力，其性能的提升和效能的優化，將為用戶帶來更加流暢和持久的使用體驗。