真好運！只花5元就中千萬獎 9-10月發票1000萬及200萬得主共35位

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-03 18:18

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財政部賦稅署今（３）日表示，113 年 9-10 月期統一發票中獎號碼已於 113 年 11 月 25 日下午開出，特別獎獎金 1,000 萬元中獎號碼為「28630525」，有 21 張（如下表）；特獎獎金 200 萬元中獎號碼為「90028580」，有 14 張，最幸運的是只花 5 元 foodpanda 平台費就了中了一千萬元。

200 萬元獎項，有一位電支提領手續費的民眾，只花 30 元就中 200 萬元。另一位是在台南市柳營區的全聯花 33 元，即幸運中了 200 萬元。

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賦稅署表示，中獎民眾若已在 113 年 11 月 24 日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，113 年 9-10 月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自 113 年 12 月 6 日起自動匯入該指定帳戶；若未及在 113 年 11 月 24 日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎 App，於執行該 App 之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於指定兌獎據點領獎。