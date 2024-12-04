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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為29.25元

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.8元下修至1.79元，其中最高估值1.92元，最低估值1.64元，預估目標價為29.25元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.92(1.91)1.911.8
最低值1.64(1.64)1.531.54
平均值1.79(1.78)1.711.67
中位數1.79(1.8)1.691.67

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值70,622,00071,262,00072,509,000
最低值58,210,00057,468,00063,281,500
平均值65,651,76064,755,53068,832,450
中位數66,091,00065,095,80069,769,650

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.651.561.521.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,255,13267,756,39462,604,42959,568,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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