是你嗎？才買35元餅乾幸運中獎千萬 7-8月發票還有5位千萬得主未領

你在台中買過 OREO 餅乾嗎？財政部今 (21) 日表示，截至目前，113 年 7、8 月期 1,000 萬特別獎仍有 5 張未領，其中最幸運的，且 CP 值最高的，是在全家便利商店的台中金南屯店用購買 35 元 OREO 餅乾的統一發票。