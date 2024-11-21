是你嗎？才買35元餅乾幸運中獎千萬 7-8月發票還有5位千萬得主未領
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 14:33
你在台中買過 OREO 餅乾嗎？財政部今 (21) 日表示，截至目前，113 年 7、8 月期 1,000 萬特別獎仍有 5 張未領，其中最幸運的，且 CP 值最高的，是在全家便利商店的台中金南屯店用購買 35 元 OREO 餅乾的統一發票。
113 年 07 ~ 08 月特別獎 38039158，只要該期統一發票收執聯 8 位數號碼與特別獎號碼相同者，即得獎金 1,000 萬元。
財政部表示，截至今日，7、8 月期的千萬元特別獎還有 5 張未領，包括包含蝦皮購物的 200 元發票，購買品項為食品；桃園市大溪區員林路「自由聯盟生鮮超市」的開出 99 元飲品發票；全家台中金南屯店的 35 元 OREO 餅乾發票；嘟嘟房嘉義杭州 2 站的停車費 100 元發票；高雄市鳳山區鳳林路「白巷子」的 135 元飲料發票。
另外，200 萬元發票有四張仍未兌領，分別位於包含台北市士林區延平北路「大群愛家廣場」的 132 元發票；勤美誠品綠園道 Starbucks Coffee 的 405 元發票；台中市清水區民享路上全聯福利中心的 353 元發票；高雄市楠梓區右昌街「捷統特賣廣場」的 95 元發票。
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