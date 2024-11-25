每2個月一次的小確幸來了！113年9-10月期統一發票中獎號碼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 20:02

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113 年 9-10 月期統一發票中獎號碼於今 (25) 日下午 2 時在三立 iNEWS 新聞台頻道，以現場直播方式順利開出特別獎、特獎中獎號碼各 1 組、頭獎至六獎中獎號碼 3 組，並開出雲端發票專屬獎 100 萬元獎 30 組、2,000 元獎 16,000 組、800 元獎 10 萬組及 500 元獎 245 萬組。

本期開出特別獎獎金新臺幣 (以下同)1,000 萬元中獎號碼為「28630525」，特獎獎金 200 萬元中獎號碼為「90028580」，頭獎獎金 20 萬元 3 組中獎號碼分別為「27435934」、「39666605」、「02550031」。雲端發票專屬獎 100 萬元獎項 30 組中獎字軌號碼分別為「ER13545507」、「EB03153365」、「EV47250394」、「FB45087550」、「EQ59478979」、「ET71854963」、「FG56225931」、「EK21825768」、「EQ65283128」、「ET86350688」、「EJ63259902」、「EH58078290」、「EQ36750183」、「FA78867070」、「EQ55277428」、「FL94633109」、「FM10729993」、「EB18532780」、「FD12577931」、「EP09443016」、「EN37594851」、「ER11532235」、「EC47038599」、「ET12062590」、「FH56689338」、「ES22509660」、「EQ50401936」、「EY32411178」、「FK86783169」、「EG55241206」；併同雲端發票專屬獎 2,000 元獎 16,000 組、800 元獎 10 萬組及 500 元獎 245 萬組獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。

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賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間為 113 年 12 月 6 日至 114 年 3 月 5 日，請大家記得對獎，中獎者應於領獎期限 (114 年 3 月 5 日) 以前領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash 卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。