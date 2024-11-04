信邦10月營收年增7% 三大產業應用創同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-04 20:03

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連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (4) 日公告 10 月營收，受到中國十一假期、工作天數減少影響，營收 28.06 億元，月減 1.83%、年增 7.77%；累計前 10 月營收 276.84 億元，年減 1.64%，為歷年同期次高。

信邦指出，10 月汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業，因客戶需求增加，銷售分別較 9 月成長 4.27%、0.41% 及 3.50%，為歷年同期高點。

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累計前 10 月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少 0.68%、汽車產業減少 6.78%、綠能產業減少 13.41%、工業應用產業成長 1.84%、通訊及電子週邊產業成長 16.60%。