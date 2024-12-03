川普關稅發言激勵美元走強、市場靜待就業數據發布 國際金價今小幅走高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-03 15:41

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國際金價今 (2) 日在亞洲午盤交易小幅走漲，收復本周大部分失土，因投資人在美國經濟數據即將公佈前持謹慎態度，加上有關聯準會 (Fed) 利率路徑的更多線索令美元走強。

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截至台灣時間今日中午 12 時 16 分，現貨黃金上漲 0.1% 至每盎司 2640.77 美元，而 2 月到期的黃金期貨上漲 0.2% 至每盎司 2663.66 美元。

多位 Fed 官員未來幾天將發表談話，其中最重要的是主席鮑爾在週三 (4 日) 的演說。這場演說是在 Fed 今年最後一場會議舉行前兩週發的，市場普遍預估 Fed 屆時將降息 1 碼。

美國 11 月非農就業數據將於週五 (6 日) 公佈，市場普遍預期該數據將影響 Fed 降息前景。隨著近期颶風相關破壞的影響逐漸消除，市場正準備迎接表現可能優於預期的強勁數據。

除非農數據外，美國今日稍晚還將公佈 JPLTs 職缺報告，週三則有「小非農」之稱的 ADP 就業數據公布。

Capital 金融市場分析師 Kyle Rodda 說：「接下來的重頭戲將是週五晚間的非農就業報告，它將告訴我們 Fed 是否會在幾週後為降息開綠燈。」

高利率對黃金和其他貴金屬來說是不利的，因其增加投資非收益資產的機會成本。

Fed 理事華勒周一表示，目前仍支持本月再次降息，並稱貨幣政策仍具限制性。這番言論也讓 Fed 在 12 月 17-18 日會議上降息機率升高，根據芝商所 (CME)FedWatch 最新數據，市場預期 Fed 會後決定降息的機率高達 75%。