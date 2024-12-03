虹韻參與醫療科技展 推一站式聽力與居家睡眠檢測

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-03 10:46

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虹韻將於本周四 (5 日) 參與明基佳世達在醫療科技展的展區，旗下通路推出一站式健檢服務，不僅提供專業聽力檢查，也持續擴大健康照護，納入居家睡眠檢測，給予民眾全方位聽力與睡眠照護服務。

根據研究顯示，睡眠呼吸中止症患者罹患失智症的風險，較一般人高出 1.5 倍，而聽力損失未處置失智風險更高達 6 倍。因此，積極重視睡眠與聽力健康狀況，是降低失智風險的關鍵。

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虹韻呼吸治療師翁蘿淇說明，阻塞型睡眠呼吸中止症，會因腦部缺氧而驚醒，中斷睡眠過程。依台灣人口估算，超過 300 萬民眾有潛在睡眠呼吸中止的風險，如未進一步進行處置，可能會導致腦部長期缺氧，而增加失智、心肌梗塞、腦中風風險。因此家人或伴侶有打鼾、脖子粗短和肥胖，建議及早進行居家睡眠檢測，獲得更準確的睡眠生理資訊。