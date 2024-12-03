〈焦點股〉集團裁員 東森股價創15個月低 看這些轉投資明年有望轉盈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-03 10:27

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由於東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物將裁員，以因應環境變化、業務調整，東森集團人力縮編約 200 人至 2100 人，早盤股價走弱，最低來到 17.1 元，創去年 8 月下旬來新低，不過，東森集團強調，多個東森國際轉投資事業體，包括東森寵物、慈愛生技和自然美明年均有望轉盈。

東森集團指出，東森購物的電視部門收視戶大減，從以往的 520 萬戶降到目前剩下不到 440 萬戶，而電商部門也面臨外部強大競爭，因此，不得不做組織及業務結構性改變，看未來走向線下零售事業才是未來發展契機。

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東森集團總部林口商場、展演場預計 2027 年第一季起投入運營，屆時每年租金收入約有 8 億元挹注。

而對於東森國際多個轉投資事業體虧損，東森集團說明，東森海洋目前停業中，正規劃改建為高級溫泉渡假酒店，預計明年第一季建照核准後，即動工改建。

而東森寵物是國內規模達 100 多家的寵物連鎖店，購併後的整體組織、人力調整，以及對於不具經營效益的門店處理等造成短期虧損；慈愛生技則是結合 10 多家動物醫院的資源，可與東森寵物進行一條龍服務，是國內寵物產業首見，因此，預期東寵和慈愛生技明年都將轉虧為盈。

自然美是東森集團未來的另一具爆發力的轉投資事業，東森集團總裁王令麟指出，自 2018 年底轉投資自然美以來，主要發展重心在中國加盟展店，至今年底大陸加盟店可達 1416 家，預計至 2029 年突破 1 萬家，由於快速展店的過程投入較多費用，目前仍處於虧損，但預計明年自然美可轉虧為盈，約可獲利 700 萬元港幣。