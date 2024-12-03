科技戰持續升溫！華府再祭新一波晶片禁令 專家分析陸將祭4招進行報復

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-03 16:57

‌



美國週一 (2 日) 宣布將 140 家中國企業納入實體清單，限制美國、台灣與南韓在內的部分業者將半導體設備、先進晶片、高頻寬記憶體等產品銷往中國，華府這一最新限制舉動也引發市場對北京當局可能反擊的擔憂。

分析人士指出，中國近年累積一系列工具可用來報復，主要有四大工具，分別是安全審查、不可靠實體清單、關鍵礦物出口管制以及雙重使用限制。

‌



去年 5 月，在美國記憶體晶片大廠美光科技未能通過安全審查後，中國宣布將禁止政府從該公司採購部分產品，外界將此舉視為北京在中美晶片戰中的首批報復行動之一。

此外，在中國網路安全協會 (CSAC) 指控英特爾損害中國國安和利益並威脅制裁後，外界日益擔心英特爾恐成為未來中國報復目標。

英特爾是中國最大 PC 和資料中心傳統伺服器等電子設備晶片供應商之一，去年營收逾四分之一來自中國。

報復行動也可能透過其他管道發生。過去幾年，在中國的美國商會抱怨美國企業在中美貿易戰等緊張局勢升級期間面臨更多問題，例如清關速度放緩以及政府檢查增加等。

不可靠實體清單方面，中國在 9 月宣布對美國 PVH 集團啟動調查，要求該集團限期說明 3 年內否存在對涉及新疆產品採取歧視性措施，因該集團抵制新疆棉，嚴重損害中國企業權益，危害中國主權、安全與發展。這是中國首次對一家公司採取行動。

中國在川普首個總統任期內制定這份清單，並威脅要禁止美國企業在中國進出口和投資。目前，該清單內包括參與對台軍售的美國公司如洛克希德馬丁和雷神飛彈與防務公司。

自去年起，中國實施監管稀土出口的規定。去年 7 月，中國以國家安全利益為由，宣布限制鎵和鍺產品出口，這兩種金屬廣泛用於晶片製造。2023 年 10 月，在華府禁止中國企業海外子公司購買受限制的半導體幾天後，中國針對石墨發布新的出口管制措施。

今年 8 月，北京也對銻實施出口限制。銻是一種戰略金屬，用於製造彈藥和紅外線飛彈等武器，並用於製造電池和太陽能設備。

另外，北京自本月起擴大對軍民兩用物品的監管，中國國務院總理李強在 10 月簽署了國務院命令，公布《兩用物項出口管制條例》，該條例已在上周日 (1 日) 生效。