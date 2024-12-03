川普放話哈馬斯：明年1月20日前若不釋放人質 將「付出地獄般的代價」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-03 09:54

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以哈衝突出現最新進展，美國準總統川普周一 (2 日) 表示，如果在 2025 年 1 月 20 日之前哈馬斯不釋放被扣押在加薩走廊的人質，中東將「付出地獄般的代價」。這是川普在 11 月當選後就加薩人質命運所做出最明確的發言。

川普在 Truth Social 上發文警告說：「如果在 2025 年 1 月 20 日我自豪地就任美國總統之前，人質沒有獲釋，中東將付出一切代價，那些對人類犯下這些暴行的負責人也將付出代價。那些應負責任的人將受到更猛烈的打擊。」

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根據以色列方面統計，哈馬斯領導的武裝分子俘虜了 250 多人，其中包括擁有以色列和美國雙重國籍的人。這些人質目前仍被關押在加薩，在與外界失聯的 101 名人質中，大約一半被認為還活著。

不過，美國公民 Omer Neutra 被證實已於 2023 年 10 月 7 日在哈馬斯攻擊中死亡，其遺體仍被扣押在加薩地帶。美國總統拜登 2 日對這一死訊表示「震驚和憤怒」，並承諾他將不遺餘力地讓被扣押人員回歸家園。

以哈衝突爆發迄今已逾一年多，雙方的永久停火協定仍難以達成，以色列軍隊繼續在加薩進行軍事行動。

以色列軍隊周一再對加薩南部拉法地區進行攻擊，目前已造成 12 人死亡，以軍當天也使用無人機對加薩中部努賽賴特發動襲擊，造成 1 死、多人受傷。

哈馬斯在當地時間周一發佈消息警告，自去年 10 月 7 日迄今，已有 33 名被其扣押人員在以軍空襲加薩行動中死亡或失蹤。若以色列繼續軍事行動，將有可能「永遠失去被扣押人員」。