Fed仍會降息！威廉斯：隨著時間推移 繼續朝中性利率政策轉向是合適的

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-03 08:32

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美國聯準會 (Fed) 紐約分行總裁威廉斯周一 (2 日) 說，鑒於通膨和就業風險已趨於平衡，官員可能需要進一步降低利率，使政策轉向中性立場，但享有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 永久投票權的威廉斯未透露是否在本月開會時支持降息，僅稱將在每次會議上做出決定。

威廉斯在紐約皇后區商會演說時說：「我預期，隨著時間的推移，繼續轉向更中性的政策環境將是合適的。政策路徑將取決於數據。如果說過去五年我們到底學到了什麼，那就是前景仍然高度不確定。」

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中性利率水準是指既不刺激經濟成長，也不會阻礙成長的利率水準。

威廉斯表示，經濟狀況良好，勞動市場穩健。目前勞動力需求已經降溫，勞動力供應增加，勞動市場未來不太可能加劇通膨壓力。儘管通膨率仍高於聯準會 2% 目標，但有理由相信通膨率將會達標，因為除食品、能源和住房以外的商品和服務通膨情況有所放緩。

在將利率上調至 5.25% 至 5.5% 的高點後，Fed 在今年 9 月開始降息，但近期數據顯示，服務業通膨率居高不下，12 月期貨合約的投資人認為降息週期可能暫停。在 10 月為止的一年裡，扣除食品和能源的個人消費支出物價指數上漲 2.8%。

在演講結束後接受提問時，威廉斯表示，他認為利率將降至更正常的水準，但目前還不知會降至什麼水準。自疫情以來，通膨環境發生了變化，許多零售商現在很難將成本上漲轉嫁給消費者。

威廉斯在演講結束後也向記者表示，12 月會議前將有更多數據出爐，包括本周五 (6 日) 公佈的 11 月非農就業數據。他在做出利率決定時，將考量「整體」數據。

他還表示，隨著通膨繼續降至接近 Fed 目標，政策「有些」限制是合適的，但他認為，若美國經濟像他預期的那樣發展，決策者應該鬆綁政策。「我們不希望限制得太過嚴格，以免阻礙經濟和勞動市場保持強勁。」

與此同時，Fed 亞特蘭大分行總裁波斯提克也在周一發表文章表示，雖然他還未決定本月是否需要降息，但仍認為應在未來幾個月繼續下調利率。