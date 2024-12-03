Fed仍會降息！威廉斯：隨著時間推移 繼續朝中性利率政策轉向是合適的
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-03 08:32
美國聯準會 (Fed) 紐約分行總裁威廉斯周一 (2 日) 說，鑒於通膨和就業風險已趨於平衡，官員可能需要進一步降低利率，使政策轉向中性立場，但享有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 永久投票權的威廉斯未透露是否在本月開會時支持降息，僅稱將在每次會議上做出決定。
威廉斯在紐約皇后區商會演說時說：「我預期，隨著時間的推移，繼續轉向更中性的政策環境將是合適的。政策路徑將取決於數據。如果說過去五年我們到底學到了什麼，那就是前景仍然高度不確定。」
中性利率水準是指既不刺激經濟成長，也不會阻礙成長的利率水準。
威廉斯表示，經濟狀況良好，勞動市場穩健。目前勞動力需求已經降溫，勞動力供應增加，勞動市場未來不太可能加劇通膨壓力。儘管通膨率仍高於聯準會 2% 目標，但有理由相信通膨率將會達標，因為除食品、能源和住房以外的商品和服務通膨情況有所放緩。
在將利率上調至 5.25% 至 5.5% 的高點後，Fed 在今年 9 月開始降息，但近期數據顯示，服務業通膨率居高不下，12 月期貨合約的投資人認為降息週期可能暫停。在 10 月為止的一年裡，扣除食品和能源的個人消費支出物價指數上漲 2.8%。
在演講結束後接受提問時，威廉斯表示，他認為利率將降至更正常的水準，但目前還不知會降至什麼水準。自疫情以來，通膨環境發生了變化，許多零售商現在很難將成本上漲轉嫁給消費者。
威廉斯在演講結束後也向記者表示，12 月會議前將有更多數據出爐，包括本周五 (6 日) 公佈的 11 月非農就業數據。他在做出利率決定時，將考量「整體」數據。
他還表示，隨著通膨繼續降至接近 Fed 目標，政策「有些」限制是合適的，但他認為，若美國經濟像他預期的那樣發展，決策者應該鬆綁政策。「我們不希望限制得太過嚴格，以免阻礙經濟和勞動市場保持強勁。」
與此同時，Fed 亞特蘭大分行總裁波斯提克也在周一發表文章表示，雖然他還未決定本月是否需要降息，但仍認為應在未來幾個月繼續下調利率。
他在文中寫道：「實現委員會的最大就業和價格穩定雙重使命的風險已變得大致平衡。因此我們同樣應開始把貨幣政策轉向至既不刺激也不抑制經濟活動的立場。」
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