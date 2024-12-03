拜登赦免了兒子 引發美國朝野譁然

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-03 09:40

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美國總統拜登周日（1 日）改變立場，突然宣布赦免了兒子韓特（Hunter Biden），並希望民眾理解他身為父親和總統作出的這一決定，引發朝野譁然。

白宮在的聲明中指出，韓特「遭選擇性和不公平」對待，而這一切僅僅因為韓特是拜登的兒子。拜登指責國會中的政治對手煽動針對韓特的指控，進而打擊他本人。

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美國準總統川普第一時間在社交平台上批評拜登「濫用司法」。

共和黨人士紛紛批評拜登出爾反爾和雙重標準。代表愛荷華州的聯邦參議員格拉斯利在社交媒體上說，他對拜登赦免韓特感到震驚，因為拜登多次表示不會這樣做。

代表威斯康辛州的聯邦參議員約翰遜表示，在民主黨治理下，美國出現兩套司法系統，一套用來保護民主黨，另一套用來對付政治對手。

美國國會眾議院監督與問責委員會主席科默發表聲明，指責拜登及其家族「想盡一切辦法逃避被問責」。該委員會在社交媒體上發文說，從針對川普的「法律戰」到對韓特的赦免，拜登前所未見的濫用權力，是美國總統大位上的汙點。

一些民主黨人士也對拜登改變立場感到不滿。科羅拉多州州長波利斯發表聲明稱，對拜登將家庭置於國家之上感到失望。

來自亞利桑那州的國會眾議員斯坦頓表示，他不認同拜登赦免韓特。這不是一次出於政治動機的起訴。韓特犯了重罪，並被陪審團判有罪。