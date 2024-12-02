感謝二姐！天后江蕙攜手全聯 捐贈偏鄉及離島100台電動床30台AED等醫療儀器

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-02 19:53

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台灣歌壇天后江蕙近日攜手全聯福利中心，慷慨捐贈 30 台最新型可攜式自動心肺復甦機及 100 張高單價加護型醫療電動磅秤床，分送至偏鄉及離島的公立醫院，這些設備將於本週起陸續送達。期間更感謝台北榮總的陳威明院長的居中協助，讓江蕙的愛心能夠確實送達所需院所。

此次受贈醫院衛福部所屬之部立醫院有：台東醫院、花蓮醫院、新屋醫院、苗栗醫院、豐原醫院、南投醫院、朴子醫院、新營醫院、旗山醫院、恆春旅遊醫院、金門醫院、澎湖醫院等 12 家醫院。依照各院所提出的需求，分別提供其所需數量與設備。

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除此之外，受贈醫院尚有退輔會所屬醫院、台大與成大的分院、三軍總醫院及嘉義基督教醫院等。另，台北市衛生局、高雄市衛生局、蘭嶼衛生所、綠島衛生所等地方衛生局 / 所也都獲得捐贈。

衛福部指出，江蕙本次捐贈的醫療器材包括：

最新型可攜式自動心肺復甦機：每台市值上百萬元，這款設備能大幅提高急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，同時減輕救護人員的壓力與負擔。佈建於離島及偏鄉後，將發揮重大的急救效果，挽救更多寶貴的生命。

加護型醫療電動磅秤床：為重症臥床或需要長期護理的病人設計，不僅提升病患的護理品質，還能降低護理人員的搬運負擔，減少搬運患者導致的職業傷害。