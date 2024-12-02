永笙承銷價45元12/5登興櫃 三大核心引擎衝刺營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-02 19:02

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永笙 - KY(4178-TW) 今 (2) 日舉行興櫃前法說會，將於 12 月 5 日以承銷價 45 元登興櫃。永笙以「細胞新藥、細胞供應、細胞服務」三大業務為核心引擎，助攻業績成長。

執行長李冬陽表示，永笙在細胞新藥上擁有豐富的臍帶血細胞庫，永笙為全台唯一、美國唯二的私營公捐血庫，所有資產皆屬於永笙，因此可以自由運用，且擁有 3.6 萬袋的配對臍帶血，配對率可達 90 至 95%，也代表血庫的可利用率高。而公捐血庫具備即取即用 (off-the-shelf) 特性，也可吸引全球 CDMO、CRO 及細胞治療新創公司合作。

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李冬陽說，相較於公營血庫，價格的訂定以及配對的主動權為私營血庫最大的優勢，也更容易拓展海外市場。

永笙近期也取得美國 FDA 核准臍帶血細胞藥證，新藥 RegeneCyte 藥證核准範圍涵蓋 80 種適應症，包括 16 種癌症、17 種代謝疾病、21 種血液疾病及 26 種免疫疾病，預期將實現超越單一藥證的效益。永笙持續深化美國市場，並透過代理商進軍歐洲、亞洲與中東市場。

此外，永笙也積極擴張新適應症，長新冠治療在美國進行第二期臨床試驗，也獲得 FDA 授予再生醫療先進療法 (RMAT) 認定，可加速上市時程。初步臨床結果顯現出具緩解長期疲勞的潛力，未來有望應用在慢性疲勞症候群、衰老相關疾病及其他長期亞健康狀態。