鄭麗君：政院將打造「智慧國家 2.0」成為創新方案的淨輸出國

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鄭麗君強調，面對這些挑戰，台灣如何踏出關鍵的下一步，把路走寬、走遠，並走對方向，讓更多人一起往前走，為下一代創造更多機會與希望，這也是賴清德總統去年所提「國家希望工程」最核心的目標之一，其中就包含「創新成長」、「包容成長」與「綠色成長」三項成長願景。



在「創新成長」方面，鄭麗君說，期待台灣經濟能夠在「基礎建設驅動」、投資效率驅動之後，進一步走向「創新驅動成長」，希望貫穿科技創新、產業創新、金融創新、創新創業、投資人才，一起打造創新生態系，驅動下一階段的創新成長動能。至於總統宣示要發展下世代通訊的中低軌道衛星部分，也已展開相關工作，包含推動關鍵技術研發、提升軟硬體自主率，以及發展衛星通訊網路整合技術與應用服務等；而安控產業中的資安產業，以及軍工產業中的無人機國家隊等，都是政府積極推動的重要項目。



鄭麗君表示，為使台灣在民主供應鏈上成為安全、可信賴的夥伴，需要有全方位的國際布局。對此，行政院已成立經濟外交工作小組，卓榮泰院長近來也責成設立台美合作專案小組，透過跨部會研商，進一步深化台美的戰略關係。



鄭麗君強調，這些努力的過程，都需要進一步深化科技創新作為動能，因此行政院正在研擬「智慧國家 2.0」方案，希望透過「推升 AI 價值鏈微笑曲線」，讓台灣在高階製造的基礎上，一端提升創新研發的能量，另一端則以社會生活需求導向，以軟體驅動創新、以資料驅動創新，擴大應用服務的創新發展，帶動包含智慧交通、智慧醫療、智慧農業、淨零城市等多方面應用，解決社會問題、增進生活福祉，同時也希望結合智慧科技回應氣候變遷的挑戰，以創新促進永續發展。



鄭麗君指出，台灣現在已是製造強勢國家，未來能否在智慧時代成為創新方案的淨輸出國，這是政府施政的願景之一。同時，政府更期待的是在創新過程中，能將各種應用服務的發展動能貫穿到中小微企業，帶動中小微企業的發展，創造有利於包容成長的環境，這不啻是一項重大挑戰。為促進包容成長，行政院、經濟部已提出「中小微企業多元振興發展計畫」，將積極協助中小微企業推動數位及淨零轉型。



鄭麗君提到，為求均衡台灣發展，行政院在本（12）月將舉辦經濟發展委員會，討論全國六大區域治理計畫，除延伸產業廊帶計畫外，也希望擴充產業園區周邊的生活圈，帶動內需產業的發展，相信可以振興台灣中小微企業，並盼透過公私協力，同時達成創新成長與包容成長的目標。



面對氣候變遷的挑戰，鄭麗君表示自己始終相信創新與永續是一體兩面，因此政府規劃淨零政策時，除了二次能源轉型，包含多元綠能、深度節能、科技儲能之外，也特別強調綠色成長的戰略，希望能夠驅動數位與淨零的雙軸轉型，導入更多淨零科技；此外，也期盼透過綠色金融，以及碳定價制度、碳費先行，進一步建立碳交易的制度與國際接軌，透過這些創新機制，讓國內企業創造成長與永續的雙贏局面。



鄭麗君指出，以上是政府目前推動台灣經濟發展下一步的方向與願景，她特別感謝國發會針對 AI、文創、智慧健康及綠色成長等領域提出四個百億基金專案；金管會提出打造台灣成為「亞洲資產管理中心」目標；以及國發會與金管會共同提出「兆元投資國家發展方案」等，期盼透過政府明年度預算，以及相關投資機制，扮演點火角色，再結合民間及國內外更多元的資金，讓產業多元發展，為下一代創造更多希望。