「環環」相扣！環境部與環法自行車賽首度攜手環境友善賽事 彭啟明率隊完賽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-30 16:33

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環境部與環法自行車挑戰賽首次合作環境友善賽事，L’Étape 環法自行車挑戰賽今（30）日在日月潭辦理，環境部彭啓明部長率領多位同仁參加了 29 公里組的賽事，在完賽後表示，其實體育賽事要做到環境友善一點都不難，例如選手可以選擇環保材質製成的運動服，自己帶水壺裝水來取代購買一次性的瓶裝水等，而觀賽的民眾在前往賽場時可以選擇搭乘大眾運輸工具來減少環境中的碳排放。

主辦單位可以做的減碳工作更多，除了基本的使用循環杯來代替一次性瓶裝水，還有使用 LED 螢幕來減少製造一次性活動背板或帆布等物件；賽事簡章等傳統文件可用數位電子化方式來減少紙張類文宣品的印製；另外還可以選用再生或環保材料來製作獎盃（牌）；提供的餐飲優先考慮在地食材以減少食物運輸碳排放。

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彭啟明自今年 6 月公開支持奧運史上首次向氣候變遷負責的巴黎奧運理念後，環境部即陸續與多項體育賽事合作，用環境教育結合減塑、低碳、淨零等議題，切入推動賽事的環境友善措施。繼日前的 HBL、UBL、美津濃路跑接力賽後，今日再與首次在台灣舉辦的「環法自行車挑戰賽」合作，除協助提供選手環保材質衣服外，並協調主辦單位不提供一次性產品及採用電子化賽事資訊等方式，讓賽事也能環境友善。同時彭部長也再度帶領同仁親自參與，表達對這項環保賽事的支持。