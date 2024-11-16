投資台灣再添4家！大樹醫藥將於桃園航空城打造倉儲物流園區

裕珍馨食品以「奶油酥餅」聞名。公司重視生產品質，嚴格把關食品安全，取得 ISO22000 及 HACCP 等國際標準認證，並與多家知名學術與研究機構合作，推動健康、機能性烘焙食品的研發，累積共獲 45 次全國比賽大獎。為了開拓市場及提升生產能力，預計投資逾 3 億元，在臺中市外埔區興建新廠房及擴增產線，應用自動化製程、物聯網與大數據分析技術，並開發米製特色創新產品。



大樹醫藥截至 113 年 6 月 30 日止公司以「大樹藥局」品牌在全臺擁有 357 家門市，並與全家便利商店、大潤發及愛買合作開設複合店型及店中店。大樹醫藥目前是全臺最大藥局連鎖通路之一，為強化物流布建，將於桃園航空城建造全新的倉儲物流園區，導入自動化設備及智能化倉儲系統，以應對未來公司規模擴大而造成人力短缺的挑戰。為因應全球環境永續發展之目標，公司將在新建設施中引入綠建築技術、設置太陽能發電系統、節水設備及廢水回收系統等節能減碳之設施。此次投資將新增本國員工近百名，期待能進一步促進本地就業發展。



鍵財機械從事於螺絲製程中關鍵搓牙機械設備的研發、製造與銷售。公司產品涵蓋各類型搓牙機、打頭機、割溝機及割尾機，廣泛應用於建築、汽車、航太及綠能等高附加價值產業。公司以自有品牌 -「鍵財」行銷全球，外銷比例達六成以上，主要市場包括歐美及亞洲。為增加歐美市場的市占率，公司投資近 4 億元擴建廠房及導入機械設備，包含 CNC 加工設備、烤漆室及板金倉庫等，並建置智慧自動機械加工產線，及在機台上導入自動量測及公差補償等數位化管理系統，以提升自主生產零組件的比例及效率。



威鋒農業生技相關企業－威蕈多農業生技公司，以生產高品質的杏鮑菇穩居國內市場，現階段威鋒農業積極推動洋菇種植技術的突破與創新，將杏鮑菇的基料延伸應用於洋菇發酵料，極大化資源利用效率。公司計劃建設新廠區，預計招聘本地優秀人才 140 餘位，並導入國內最先進的智慧化農業技術，包括全自動拌料發酵產線、三次發酵技術，以及智慧環控式菇房栽培系統。透過精密的智慧化管理及 AI 做大數據分析，新廠將實現更高效的運營流程，提供穩定優良的農產品。