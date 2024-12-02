中國財新製造業PMI升至51.5 7月以來最高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-02 11:30

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隨著存量政策顯效和一攬子增量政策陸續落實，中國 11 月製造業生產經營活動加快擴張，升至 7 月以來最高紀錄。

《財新網》周一（2 日）公布的數據顯示，11 月財新製造業業採購經理人指數（PMI）報 51.5，比 10 月高 1.2 個百分點，連續兩個月落在擴張區間。

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從財新中國制造業 PMI 分項數據看，企業信心繼續大幅改善，11 月製造業生產經營預期指數升至 8 個月來最高，僅略低於長期均值。製造業企業認為，在政府政策支持下，經濟環境改善，未來一年銷售會出現增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11 月製造業供給增加，需求擴張，企業增加購買，主動回補庫存，樂觀情緒反彈，成本端和銷售價格不同程度回升，運輸物流平穩，但企業在員工使用方面態度仍較為謹慎。

王喆說，9 月底以來，一系列存量政策和增量政策協同發力，持續顯效，11 月經濟修復有所提速。

不過，王喆坦言，當前經濟下行壓力依然較大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動力市場，企業擴員增產信心有待加強。當前經濟短期築底特徵明顯，但政府需進一步夯實，增量政策效果的持續性和有效性還需觀察。

王喆認為，未來經濟內部結構性和周期性壓力並存，外部不確定因素可能會持續累積，政策層面需對此有充足準備。