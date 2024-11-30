郭智輝也得過的「安永企業家獎」滿20年 華城電機總座許逸德獲2024年度大獎  

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-30 10:57

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以「企業家奧林匹克」之名享譽全球的《安永企業家獎》，於昨 （29）日舉行 2024《安永企業家獎》頒獎典禮，吸引眾多傑出企業家共襄盛舉，經濟部部長郭智輝亦應邀出席致詞。今年年度大獎由華城電機 (1519-TW) 總經理許逸德榮獲，他將於 2025 年 6 月代表臺灣，與全球頂尖企業家共同角逐《安永世界企業家大獎》。

今年《安永企業家獎》主題為「智慧創藝 啟動未來」，典禮中頒發【捷步全球企業家獎】、【高端樞機企業家獎】、【建勳四海企業家獎】、【續業躍昇企業家獎】、【勇謀擘建企業家獎】、【優化致志企業家獎】共 6 大獎項，彰顯了懷抱理想與志業、持續帶領企業走向永續經營之路的企業家們。

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邁入第 20 周年的《安永企業家獎》，承襲歷年百餘位傑出企業家的創新精神，持續致力尋找引領時代的創新企業家，攜手共築永續未來。今年最受矚目的年度大獎由華城電機總經理許逸德榮獲，他將於 2025 年 6 月代表臺灣，與全球頂尖企業家共同角逐《安永世界企業家大獎》。

曾獲得 2017 年《安永企業家獎》年度大獎得主、後續擔任評審委員的經濟部部長郭智輝出席致詞，強調企業家精神對經濟發展的重要性，並看見這些致力於創新與永續的企業家正用行動改變世界。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳於致詞中分享，安永「New EY AI Pulse Survey」報告顯示， AI 不僅是技術突破，更是企業變革的關鍵驅動力。AI 已成為開創營運新可能的核心力量，未來企業透過智慧技術融合業務策略，將實現更高層次的卓越營運。

2024《安永企業家獎》獎項由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等 4 大評選標準，選出 6 位企業家 (依公司名稱中文筆劃順序排列)：

【捷步全球企業家獎】六角國際事業股份有限公司董事長 王耀輝

以「唯快不破」、「從錯中學」為經營理念，致力推動臺灣美食國際化，成功將創新技術引入餐飲業務，提升產品一致性與效率，成就跨國發展的典範。

【高端樞機企業家獎】 宜特科技股份有限公司董事長暨總經理 余維斌

篳路藍縷帶領宜特，一路擴展成為亞洲最具規模的電子驗證企業。透過創新驅動變革，擴展服務項目超過 800 項。致力解決客戶痛點，成為上下游供應鏈的品質守護者。

【建勳四海企業家獎】研華股份有限公司 綜合經營管理總經理 陳清熙

帶領研華專注於工業物聯網領域，並以企業願景永續智能地球的推手作為企業使命。推動全面人才管理升級，進行全面轉型升級，堪稱產業轉型的領航者。

【續業躍昇企業家獎】華城電機股份有限公司總經理 許逸德

秉持「解決顧客問題」為核心，創造差異化服務。秉持與時俱進、務實創新的精神，以數位轉型與智慧工廠實現永續經營，成功帶動業績成長，推動企業邁向新高度。

【勇謀擘建企業家獎】雃博股份有限公司董事長 李永川

憑藉敏銳的商業洞察和創新精神，持續採取大膽行動，成功轉型為國際品牌，近期更重塑 Wellell 品牌，將以透過數位技術提升產品和服務品質，專注於智能醫療設備，提升全球病患生活品質。

【優化致志企業家獎】綠茵生技股份有限公司董事長 吳嘉峰