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〈貴金屬盤後〉大跌後終見反彈 美元走疲支撐 但打壓通膨進展遲滯 黃金吐回部分漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-11-28 07:01

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（圖：REUTERS/TPG）

由於美元走軟，黃金價格周三 (27 日) 上漲，自前一交易日觸及的一周多低點反彈，但在在數據顯示通膨進展停滯後，回吐早盤部分漲幅，因該數據恐令聯準會 (Fed) 對進一步降息持謹慎態度。

  • 現貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 2638.90 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.7%，收每盎司 2639.90 美元。

美國黃金市場周四將因感恩節假期休市。

美國十月消費者支出穩定成長，但過去幾個月通膨下降的進展似乎陷入停滯。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 認為，黃金價格小幅修正的主要動力來自個人收入上升。「如果消費者收入增加，即使面對更高的通膨，也能更靈活應對，那麼 Fed 恐更不願意繼續大幅降息。」

美元指數下降 0.8%，觸及兩周低點，提振了黃金對其他貨幣持有者的吸引力。

Streible 表示，到 2025 年頭兩季，黃金價格可望達 3000 美元，除非通膨急劇上升迫使 Fed 升息，而挫傷多頭市場。

目前市場認為 12 月降息 25 個基點的可能性為 70%。由於黃金不孳息，因此低利率環境更能提振黃金的投資吸引力。

在 PCE 數據發布之前，金價上漲 1%。在黃金周三反彈上漲之前，周一大跌 100 美元後，周二跌至 11 月 18 日以來最低點。周一黃金創下 5 個多月來最大單日跌幅，係因以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主黨宣布停火，降低了避險需求。

凱投宏觀 (Capital Economics) 助理經濟學家 Hamad Hussain 表示：「自今日價格走勢來看，在川普就職之前以及中東局勢繼續發展，金價短期內可能會出現更大的波動。」

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 1.1%，至每盎司 30.09 美元。
  • 現貨鉑金上漲 0.1%，至每盎司 928.17 美元。
  • 現貨鈀金下跌 0.4%，至每盎司 973.76 美元。

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