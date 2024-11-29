新北「雙」響 渣打銀永和、新莊分行開幕 虛實並進打造財管新體驗

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 20:23

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渣打國際商業銀行採取虛實並進的策略，為客戶打造財富管理新體驗，繼新店分行進駐富裕客層群聚的街廓後，持續拓展在大台北的佈局，永和分行與新莊分行也於今年第四季投入營運，以嶄新的面貌結合更便捷的數位金融創新，致力於為客戶實現財富增值並提供更高效的服務體驗。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣市場在渣打集團的佈局中佔有極為重要的戰略地位，也是排名前三大的優先市場之一。在集團不斷成長的全球財富管理業務中，台灣的客戶對於渣打的信賴與日俱增，整體的市場潛力更是令人矚目。因此，渣打銀行將持續在台佈建更貼近客戶的分行網絡，同時也將繼擴大對數位金融創新的投資，以滿足客戶隨時、隨地、隨心的財富增值需求。

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聚焦財富管理業務，全新落成的永和與新莊分行分別進駐永和仁愛公園生活圈以及新莊副都心，以就近滿足客戶對不同金融商品與服務的需求，並結合渣打 Next Gen (未來世代) 分行的概念，融入數位金融創新，提供客戶於便捷、安全、舒適、且兼具隱密性的環境中，完成各項投資理財規畫與銀行交易。

此外，渣打銀行首創的 myRM 數位隨行理專也在甫落幕的「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」中推出升級版，繼海外債券、外國股票及 ETF 指數股票型基金與定存交易外，推出讓具備專業投資人資格的客戶可以透過 myRM 數位隨行理專進行「境外結構性商品」的下單服務，提供客戶除親臨分行填寫以外的便利選擇。