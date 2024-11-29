摩爾斯微電子任命大石義和為副總裁暨日本區總經理

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-29 18:00

‌



全球 Wi-Fi HaLow 業者摩爾斯微電子 (Morse Micro) 今 (29) 日宣布。大石義和 (Yoshikazu Oishi) 擔任公司副總裁暨日本區總經理，自即日起生效。大石義和先前曾在聯發科 (2454-TW) 旗下立錡日本分公司 (Richtek Japan) 擔任副總裁暨總經理。

摩爾斯微電子指出，大石義和在全球半導體產業擁有逾 17 年的豐富經驗，並具備深厚的銷售及人員管理背景。他將帶領團隊在充滿活力的日本市場推動業務成長，並提升公司在當地市場的地位。

‌



在加入摩爾斯微電子之前，大石義和曾在數家業界領先的企業擔任高階管理職務，並累積豐富的專業經驗。先前，他曾於立錡科技日本分公司 (Richtek Japan) 擔任副總裁暨總經理，負責管理日本及東南亞太平洋地區的策略性銷售營運。

大石義和在此新職務中將負責監督摩爾斯微電子在日本的營運、推動業務發展計畫，並確保與公司全球策略保持一致。他在管理高績效團隊以及與主要原始設備製造商 (OEM)、經銷商和合約製造商建立成功的合作夥伴關係方面擁有豐富經驗，將有助於為摩爾斯微電子與當地客戶創造卓越價值。

摩爾斯微電子共同創辦人暨執行長 Michael De Nil 表示，非常歡迎大石義和加入摩爾斯微電子，他對日本市場有深入了解，並在這個複雜且競爭激烈的產業中展現卓越的表現，將是我們團隊不可或缺的重要成員，我們期待藉由他的領導力與遠見，加速帶動公司成長，並深化我們與當地客戶及合作夥伴的關係。