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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.56元，預估目標價為96.8元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 18:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.5元上修至9.56元，其中最高估值10.47元，最低估值7.24元，預估目標價為96.8元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.47(10.47)9.079.29
最低值7.24(7.24)6.037.37
平均值9.39(9.29)7.968.45
中位數9.56(9.5)8.018.48

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值359,891,000408,397,000441,069,000
最低值238,561,000219,093,000264,762,130
平均值293,032,870302,897,140316,893,800
中位數280,966,900287,581,210278,570,370

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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