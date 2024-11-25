〈工業生產指數〉連8紅！年增8.85% 電子零組件生產指數創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 17:16

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經濟部統計處今 (25) 日公布，因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續活絡，帶動資訊電子產業生產動能，113 年 10 月工業生產指數 100.60，比去年同期增加 8.85%，呈現連 8 紅，其中以電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增高達 16.47%。

經濟部統計處指出，10 月工業生產指數 100.60，較上月增加 1.16%，其中製造業增加 1.23%。工業生產指數年增 8.85%，其中製造業增加 9.32%。累計 1 至 10 月與上年同期比較工業生產增加 10.68%，其中製造業增加 11.11%。

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統計處表示，10 月份製造業生產指數 100.51，年增 9.32%，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續活絡，帶動資訊電子產業生產動能穩健成長；累計 1 至 10 月較上年同期增加 11.11%。

資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增 16.47%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求攀升，帶動 12 吋晶圓代工增產，年增 19.78%；電腦電子產品及光學製品業受惠半導體產業投資動能續增，帶動相關檢測設備需求成長，致生產指數創歷年同月新高，年增 4.35%。

依據經濟部統計處調查，製造業者認為 113 年 11 月生產量將較 10 月增加之廠商家數占 10.7%，持平者占 73.3%，減少者占 16.0%，以家數計算之製造業生產動向指數為 47.4，按產值計算之動向指數為 49.4，預期 11 月生產指數將較 10 月減少。