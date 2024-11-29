特斯拉陶琳一張圖火了：對供應商付款周期縮至90天
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-29 10:26
在中國多家車廠要求供應商降低價格的背景下，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 發聲了，特斯拉副總裁陶琳周四（28 日）在微博發文稱，對供應商付款周期已縮至 90 天左右，與供應商夥伴同生共贏。
據《每日經濟新聞》報導，陶琳表示，2024 年特斯拉對供應鏈夥伴的付款周期比去年短，現在只需要 90 天左右。她說，上海「超級工廠」95% 以上零件都來自本土供應商，特斯拉在中國乃至全球取得的成績，都與這些夥伴密不可分。
「與供應商夥伴同生共贏，通過技術革新來增效降本，企業才能走得更遠，行業才能更繁榮，消費者才能持續得到最棒的產品。」陶琳強調。
她還貼出了一張中國新能源車製造商向供應商付款時間變化示意圖，部分公司的付款時間不僅沒有逐年縮短，反而明顯拉長。
隨後，陶琳又說，降本要靠技術革新和減少不必要支出，並重申保障供應商的利益。
她寫道：「該省省該花花。給供應商快速回款，並不意味著需要提高產品價格。因為，成本控制 = 技術革新提升效率 + 減少一切不必要的花費（比如豪華接待中心、廣告費、高管辦公室…… 尤其是錯誤的商業 / 技術決策帶來的損失）。保障供應商利益的同時，我們在研發和生產上持續投入，力求給消費者更好的價格和產品。」
付款周期對供應商意義重大。回款周期拉長，是目前不少車廠對供應商慣用的變相降本手段。原本三、四個月的付款周期，有的車廠甚至延長至半年到一年，中小型供應商很容易面臨資金鏈的問題。
wind 的數據顯示，中信證券汽車零部件 A 股上市公司總計 204 家，2020 年年末應收賬款餘額人民幣 1,408.80 億元，到 2023 年增至 2,318 億元，今年第三季進一步擴大至 2,446.69 億元。
具體到企業身上，應收賬款帶來的壓力更為顯著。以智慧座艙、智慧駕駛和網聯服務供應商德賽西威為例，2020 年年末，應收賬款餘額不到 20 億元，到 2024 年第三季就已經膨脹到 86.35 億元，增長超過 3 倍，但同期營收只增加了 1.8 倍。
一封疑似比亞迪集團 (002594-CN) 執行副總裁何志奇發給供應商的郵件周三在網路曝光。郵件顯示，出於持續降本的需求，比亞迪要求供應商從 2025 年 1 月 1 日起降價 10%。
隨後，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛回應稱，與供應商的年度議價，是汽車行業的管理，比亞迪基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。這起事件讓汽車供應鏈的生存困境再次受市場關注。
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