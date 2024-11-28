全聯聯名Netflix打造「經濟魷戲」 拚年輕客源增4成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-28 18:25

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連鎖超市龍頭全聯今 (28) 日宣布，將進行年度最強品牌聯名，攜手 Netflix 打造「全聯經濟魷戲」，目標藉由本次活動提升支付工具 APP 下載綁定數，並將 39 歲以下年齡層會員提升至 40% 以上，整體業績達雙位數成長。

全聯說明，2015 年首度推品牌形象廣告「全聯經濟美學」，展現省錢態度，鎖定 30 歲以下年輕人，以金句「長得漂亮是本錢，把錢花得漂亮是本事」讓消費者留下深刻印象；多年來跟著時代脈動，溝通對象從年輕人到銀髮族，主題從時尚風格到健身風潮、疫情期間推廣宅經濟等多元議題，為業績帶來正向成長。

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而今年全聯攜手跨國影音串流平台 Netflix，緊搭超人氣原創韓劇魷魚遊戲第二季播出檔期，打造年底最強檔「全聯經濟魷戲」，目標藉由本次活動，提升支付工具 APP 下載綁定數，並帶動來客數和相關周邊商品銷售量，拚一舉將 39 歲以下年齡層會員提升至 40% 以上。

而全聯本次也邀請眾多品牌共襄盛舉，乾貨類品項超過 70 家廠商參與，並有超過百大品牌祭出 300 項遊戲通關優惠，內含 7 萬件商品免費送，等同年底「大型超級品牌月」。