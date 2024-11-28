活絡市場！盤中零股交易撮合縮至5秒 12/2上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-28 17:45

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金管會今 (28) 日表示，證券市場將於今年 12 月 2 日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行 1 分鐘縮短至 5 秒鐘，為 2020 年 10 月 26 日推出盤中零股交易制度。證期局副局長黃厚銘指出，盤中零股交易上路以來，年輕族群投入資本市場比率顯著增加，進一步精進的措施，可望持續活絡市場。

經統計，自盤中零股制度推出至 2024 年 10 月底，上市櫃盤中零股日均值分別為 28.04 億元 (占比 0.86%)、5.23 億元 (占比 0.63%)，較實施前 ( 2020 年 1 月至 9 月)，盤後上市櫃零股日均成交金額分別為 2.23 億元 (占比 0.12%)、0.54 億元 (占比 0.11%)，日均成交值分別成長約 1157%、869%。

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零股成交戶數方面，上市由 32 萬戶增加至 131 萬戶，上櫃由 35 萬戶增加至 261 萬戶，成長幅度高達 315%、641%。成長幅度最大為 30 歲以下族群，上市占比由 21.1% 成長至 28.01%、上櫃占比由 10.31% 成長至 16.78%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

黃厚銘表示，盤中零股交易制度自實施以來逐步精進優化，本次縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，將更有利於投資人下單之成交機會，有助於落實普惠金融。

根據證期局統計資料，台股零股交易最熱門標的以台灣 50 權值股為最大宗，今年前 10 月交易量占比為 56.8%，其次則是中型 100 成分股，前 10 月交易量占比為 19.8%。