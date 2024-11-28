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鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至6.37元，預估目標價為840元

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 14:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.53元下修至6.37元，其中最高估值9.28元，最低估值5.11元，預估目標價為840元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.28(15.1)15.2322.84
最低值5.11(5.11)8.514.37
平均值6.65(7.42)11.7218.46
中位數6.37(6.53)11.9918.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,698,0002,219,0002,813,660
最低值1,582,5501,877,0802,299,000
平均值1,621,1902,010,2302,568,030
中位數1,608,0001,993,0002,579,720

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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