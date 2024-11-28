特斯拉最暢銷車款年底促銷 中國有門市銷量翻倍

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-28 14:00

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臨近年末，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 針對旗下最暢銷車款展開促銷活動，特斯拉中國周一（25 日）發布限時優惠活動，消費者限時交付 Model Y 尾款，立減人民幣（下同）1 萬元，還可加上 5 年 0 息政策。

這個優惠活動適用 Model Y 所有車型，以 Model Y 後輪驅動版為例，優惠後售價 23.99 萬元起。

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據《界面新聞》周四報導，特斯拉中國發布促銷活動後，一名特斯拉北京門市銷售人員說：「優惠政策推出之後的這兩天，來看車的人明顯增多，以前一天能賣 3、4 輛，現在是 7、8 輛。」

有多位消費者進店咨詢，還有一位正在完成下定操作。

特斯拉的限時優惠到 12 月 31 日截止，消費者只有在此之前完成交付，才能享受 1 萬元的優惠，而下定到交付只需要 1 至 3 周。

特斯拉在年末突然降價促銷，也讓新一輪價格戰的聲音甚囂塵上。統計數據顯示，今年來特斯拉共進行過 6 次降價促銷，頻率高於去年的 4 次。

雖然特斯拉屢屢降價，但特斯拉想要完成今年銷量「小幅增長」的目標，依然有較大壓力。

特斯拉去年全年交付 181 萬輛新車，今年前三季才交付了 132.9 萬輛電動車。如果今年要超過去年，特斯拉在第四季至少要交付 48.1 萬輛。第三季是 46.3 萬輛，已經是歷年同期新高。

除了中國市場，特斯拉在全球其他市場也推出了年底促銷活動。在美國，消費者在 12 月 31 日前領車，可享受 3 個月免費超充和 FSD（完全自動駕駛服務）；在歐洲，年底前領車 Model Y 的用戶，可免費享 1 年超級充電服務等。

作為全球最暢銷的電動車車型，Model Y 前三季全球累計銷量超過 84.4 萬輛。中國乘聯會的數據顯示，Model Y 10 月銷量超過 3.6 萬輛，今年累計在中國市場的銷量超過 37.3 萬輛。