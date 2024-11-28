美國消費者金融保護局被盯上！馬斯克下周四赴國會討論「政府效率部」三大改革目標

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-28 16:09

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美國準總統川普 11 月 12 日宣佈將成立政府效率部 (DOGE)，《華盛頓郵報》周三(27 日) 報導指出，該部門負責人之一、美國億萬富豪馬斯克已將矛頭對準美國消費者金融保護局，呼籲撤銷該機構。

與此同時，美國現任眾院議長強生周三表示，馬斯克及 DOGE 另一位負責人、美國企業加拉馬斯瓦米將於 12 月 5 日前往國會山莊，與眾議院和參議院共和黨人討論「實現監管撤銷、行政削減和成本節約」的重大改革想法。

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事實上，馬斯克跟拉馬斯瓦米早在上周三 (20 日) 於《華爾街日報》聯名發佈改革政府計劃，解釋為何要大規模裁員以及減少行政管理。

文中指出，大多數政府執法決策和自由裁量支出，並非由民選總統或其任命的政治官員做出，而是由政府機構內數以百萬計未經選舉、未被任命的公務員決定，這些人自認為可以憑藉公務員保護機制而免於被裁。除與美國建國者的願景背道而馳外，還給納稅人帶來巨大的直接和間接成本。

馬斯克跟拉馬斯瓦米表示，上任後將推行取消監管、減少行政管理和撙節成本三大改革。「與政府委員會或諮詢機構不同，我們不會只是撰寫報告或剪綵，我們將真正削減成本。」

他們還要求要聯邦雇員一星期五天在辦公室工作，雖可能導致一波自願離職潮，但兩人對此表示歡迎。「若聯邦雇員不願到辦公室工作，試圖享受疫情期間居家辦公的特權，美國納稅人拒絕向其支付薪水。」

《華盛頓郵報》認為，雖然目前 DOGE 的細節仍模糊不清，但鑒於共和黨將同時掌控國會兩院和白宮，他們有機會讓一系列預算變化和監管成為法律，DOGE 可能會對美國政府和數百萬聯邦工作人員產生重大影響。

馬斯克上周末也在 X 上公布所謂的裁員名單，但此舉也嚇壞聯邦政府職員，即便他所發佈的政府職位相關訊息可透過公共線上資料庫獲得，但文中針對的是不直接與公眾打交道的相對不知名的政府職員。