富邦產攜星宇推「一站式購足」創新保險服務 年底前投保抽機票

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-28 11:15

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富邦產險與星宇航空自今年 7 月起合作推出「一站式購足」創新保險服務，據統計，7 月至 10 月投保的客戶，以前往日本占大宗，隨著今年即將邁入尾聲，聖誕節、新年元旦、農曆春節假期接踵而來，許多民眾開始安排出國行程，為提供更便利的海外旅遊服務，在 12 月底前祭出好康優惠，於星宇航空官網購買機票後，並完成網路投保富邦產險「海外旅平險 + 不便險」，即有機會獲得東南亞不限航點來回機票。

富邦產險說明，與星宇航空合作的「一站式購足」創新保險服務，民眾於星宇航空官網完成機票購買後，即可接續投保「海外旅平險 + 不便險」，亦可於後續進入行程管理頁面輸入訂位代號或電子機票號碼和英文姓名後投保，步驟簡單好操作。

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富邦產險提供多元保費支付方式，客戶可選擇信用卡、帳戶扣款、LINE Pay 及其他電子支付等方式支付保費，完成投保後更可快速取得電子保單。

根據富邦產險官網統計，7 月至 10 月透過創新保險服務之客戶，以前往日本占大宗，其次為泰國、新加坡、馬來西亞和越南，旅遊的天數則以 5 天占最多，此外，更有近一半客戶選擇保額 1200 萬的「身故及失能保障」，代表客戶對於在旅程中意外具備較高風險意識。

富邦產險進一步說明，富邦產險官網的「海外旅平險 + 不便險」，除身故失能、傷害醫療保障外，更涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等六大旅遊不便險保障。

特別是「XL2 方案」，除了有最高 150 萬的海外突發疾病健康醫療險、班機延誤險保期內最高 2.8 萬元 (以各延誤 8 小時及理賠二次事故為例) 外，若發生旅程取消或更改的情況，最高則各給付 10 萬元 (保期內實支實付)，抵達國外目的地行李延誤 6 小時後仍未取得，則依保單約定定額給付 1 萬元。