〈富邦金法說〉擬進駐高雄金融特區設分行 總座：明年展望戰戰兢兢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 17:51

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富邦金 (2881-TW) 今 (26) 日召開第三季法說會，總經理韓蔚廷表示，北富銀持續布局亞洲市場，韓國、印度、澳洲據點 2025 年可望陸續開幕，同時規劃進駐高雄金融特區，希望盡快設立分行；川普即將就任美國總統，對於明年展望，韓蔚廷認為，還是有許多變數，抱持戰戰兢兢態度，但富邦金旗下子公司今年來業務持穩，希望成長動能可延續到明年度。

外界關注，台北富邦銀行海外分行布局進展，韓蔚廷說明，正在規劃中，包括韓國代表人辦事處、日本東京分行、印度孟買分行及澳洲雪梨分行。

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目前規劃，韓國辦事處預計明年第一季正式開幕，印度分行預計明年第二季開幕，澳洲雪梨分行預計明年第三季開幕，東京分行可能要到 2026 年第一季。

此外，金管會選定亞洲資產管理中心首站「金融特區」落腳高雄，韓蔚廷透露，北富銀也規劃進駐設立分行，若能搭配在地的高雄市政府，以及金管會協助，相信金融特區分行的開設速度將能加快，希望盡快能夠完成。

對於明年展望，韓蔚廷表示，世界變化很快，明年一整年仍將戰戰兢兢，今年到目前為止，各子公司業務運行維持不錯的動能，如果加上明年降息環境、股票市場表現也不錯，期待今年動能可以持續到明年度。

不過，比較大變數還是在於川普上任，關稅、移民等政策的執行，韓蔚廷直言，相信川普一定會執行，要看執行力度到什麼程度，以及中國經濟放緩的程度，也還是一大變數，雖然當局財政、經濟政策不斷出台，但施行效果還是需要時間來證明。