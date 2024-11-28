增募16萬士兵不夠！美國要求烏克蘭將徵兵年齡降至18歲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-28 10:15

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美國政府正在向烏克蘭施壓，要求烏克蘭將徵兵年齡降至 18 歲，以解決嚴重兵力不足的問題。

美方認為，兵力短缺導致了烏軍在東部戰場上的不利形勢，並非武器不夠。在過去一個月，俄羅斯軍隊正以自 2022 年烏克蘭戰爭爆發初期以來最快的速度在烏東推進。

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據《路透社》報導，一名美國政府高階官員周三（27 日）表示，基輔需要將最低徵兵年齡從 25 歲降至 18 歲，以抵擋俄羅斯的攻勢。

這位高階官員說：「一個簡單的事實是，烏克蘭目前並沒有動員或訓練足夠的士兵來補充戰場上的折損，並跟上俄羅斯不斷增強的戰力。」

拜登政府眼下正急於趕在當選總統川普 1 月上任前向基輔提供 70 億美元的安全援助，美國也正是在此時向烏方提出這一請求。

這位美國高階官員稱，烏克蘭應該「認真研究他們願意招募的人員年齡，在對未來幾代人的投資與當前戰場需求之間取得平衡。」

該官員還指出，烏克蘭此前曾表示需要增募 16 萬名新兵來充實兵力，但美國認為這個數字「偏少」。

不過，到迄今為止，烏克蘭一直不願意徵召 25 歲以下的士兵，烏克蘭官員對該國面臨的人口挑戰感到擔憂。

自 2022 年 2 月 24 日戰爭爆發、烏國實施戒嚴和全國總動員以來，已有超過 100 萬烏克蘭公民被徵召入伍。

烏克蘭總統澤倫斯基上周對議會表示：「不要有任何猜測——我國沒有要降低徵兵年齡。」

澤倫斯基曾將戰事不利歸結於幾個原因，包括裝備各旅的時間延遲了長達一年之久，部分原因是美國國會花了很長時間才批准一項重大烏克蘭援助計畫。

雖然拜登政府最終批准了基輔的許多武器請求，並在近期允許在俄羅斯境內使用長程飛彈，但美國官員仍認為這不足以產生決定性影響。