劍指雲端產品與AI！美FTC反壟斷大刀揮向微軟 但川普新人事恐讓調查生變

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-28 11:19

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美國聯邦貿易委員會 (FTC) 日前針對微軟(MSFT-US) 展開反壟斷調查，調查範圍涵蓋雲端計算和軟體許可業務到網路安全產品和 AI 產品。目前調查重點是微軟將其流行的辦公生產力和安全軟體與雲端產品捆綁在一起。

知情人士透露，在與微軟的競爭對手和業務合作夥伴進行一年多的非正式訪談後，反壟斷執法機構起草了一份詳細的要求，迫使微軟交出資訊，其中一名知情人士說，FTC 主席 Lina Khan 簽署這份長達數百頁的要求書，並將其寄給了該公司。

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另兩名知情人士透露，FTC 反壟斷律師將於下周與微軟競爭對手會面，以收集有關微軟商業行為的更多資訊。

在一系列涉及微軟產品的網路安全事件發生後，FTC 對該公司雲端計算業務加大審查力道。FTC 的調查再次審視微軟過去 25 年的商業行為。此前，美國政府曾就微軟捆綁 Windows 作業系統和瀏覽器的類似行為起訴該公司，但未能成功分拆。

這些知情人士表示，微軟在網路安全方面的失誤，加上該公司作為政府承包商的重要性，被 FTC 視為是市場上有問題的權力的一個例子。

今年稍早 CrowdStrike 的崩潰影響了數百萬使用微軟 Windows 系統的設備，這證明了該公司產品的廣泛使用及其對全球經濟的直接影響。

一些知情人士也指出，調查的一部分重點是微軟與安全軟體 Microsoft Entra ID(前稱 Azure Active Directory) 相關的做法。

競爭對手抱怨說，微軟的許可條款以及將軟體與雲端服務捆綁在一起的做法，加大其他認證和網路安全公司與之競爭的難度。賽富時 (Salesforce)(CRM-US) 旗下 Slack 和 Zoom 等公司指出，微軟將 Teams 視訊會議軟體與 Word 和 Excel 等流行軟體進行捆綁免費贈送的做法是違反競爭的。

此前，包括谷歌和亞馬遜在內的多家競爭對手已經明確投訴過微軟的做法，稱微軟將客戶鎖定在其雲服務 Azure 上。

作為美國知名反壟斷人士的 Khan 在 FTC 任內一直致力於遏制 Meta 和亞馬遜等大型科技公司的壟斷，但值得注意的是，她很可能在明年 1 月離職。