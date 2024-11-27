〈日股盤後〉日元走強汽車股哀嚎 日經連三黑

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-27 15:05

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美半導體股走低，加上日元走強，打壓企業獲利前景，日本股市週三 (27 日) 延續跌勢，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 307.03 點或 0.8%，報 38,134.97 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 24.21 點或 0.9%，報 2,665.34 點。

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日元兌美元匯率週三亞洲上午升值約 0.5% 至 152.34 日元，使汽車類股走低，豐田汽車大跌 3.62%，本田下跌 3.04%，日產汽車重挫 4.74%。

《金融時報》引述消息報導，由於雷諾計畫出售部分日產汽車持股，日產汽車正尋求長期投資人，例如銀行或保險公司，以幫助其度過生死攸關的一年。

半導體類股部分，愛德萬測試下殺 3.71%，東京威力科創下跌 1.81%，DISCO 上漲 1.18%，雷泰光電上漲 1.32%。