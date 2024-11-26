持續力推電動車！加州州長紐森：川普取消電動車補助 我就推新版CVRP計畫

鉅亨網編譯許家華 2024-11-26 09:45

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美國加州州長加文 · 紐森 (Gavin Newsom) 周一 (25 日) 表示，如果未來川普政府取消聯邦電動車購買稅收抵免，他將提出新版本的清潔車輛補助計畫（Clean Vehicle Rebate Project，簡稱 CVRP）。

舊版的 CVRP 計畫大約一年前被逐步淘汰，加州透過 CVRP 計畫提供了高達 7500 美元的資金用於購買或租賃新型插電式混合動力、電池或燃料電池電動車。

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《路透社》報導，川普的過渡團隊正在考慮取消聯邦電動車購買稅收抵免，以符合其更廣泛的稅收改革立場。加州的電動車銷售已經突破 200 萬輛，自 2022 年以來增長了兩倍，顯示出該州對於零排放車輛的需求持續上升。

紐森辦公室指出，加州補助的新計畫可能會通過溫室氣體減排基金進行資金支持，該基金由污染者提供資金。過去的 CVRP 計畫在其運行期間資助了超過 594,000 輛車輛的消費行為，並使加州成為全美電動車銷售的領導者。

此外，加州官員最近表示，預計環保署將批准該州在 2035 年前停止銷售僅使用汽油的車輛的計畫。雖然這一提案遭到大型汽車製造商的質疑，但加州的規定已獲其他十多個州採納，要求到 2035 年，所有新車銷售中必須有 80% 為電動車，而插電式混合動力車不得超過 20%。