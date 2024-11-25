search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

〈日股盤後〉美國經濟有喜色 日經齊舞大漲496點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-25 15:22

cover image of news article
〈日股盤後〉美國經濟有喜色 日經齊舞大漲496點。(圖:shutterstock)

美股上週收高，激勵日本股市周一 (25 日) 跟隨揚升，日經 225 指數(NKY) 一度拿回 3 萬 9 點大關，終場上漲 496.29 點或 1.30%，報 38,780.14 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 19.07 點或 0.71%，報 2,715.60 點。


數據顯示，美國 11 月份的採購經理人指數暗示 10 月至 12 月季度的經濟成長將加速，激勵美股三大指數上周五全面收高，道瓊指數更改寫了歷史收盤高點。

半導體類股漲勢不一，東京威力科創強漲 3.98%，雷泰光電上漲 2.29%，DISCO 小漲 0.33；愛德萬測試急跌 2.28%。

焦點權值股部分，UNIQLO 母公司迅銷大漲 3.49%，軟銀上漲 3.35%，Sony 上漲 1%。

分析師認為，美國經濟沒有下滑這件事對日本股市很重要，由於日本國內目前欠缺題材，因此美國經濟表現佳，營運仰賴美國市場的日本業者股價將受到支撐。

文章標籤

日股收盤日股盤後日元

相關行情

台股首頁我要存股
日經225指數38780.141.30%
東證指數TOPIX2715.60.71%
道瓊指數44296.510.97%

延伸閱讀


Empty