〈日股盤後〉美國經濟有喜色 日經齊舞大漲496點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-25 15:22

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美股上週收高，激勵日本股市周一 (25 日) 跟隨揚升，日經 225 指數(NKY) 一度拿回 3 萬 9 點大關，終場上漲 496.29 點或 1.30%，報 38,780.14 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 19.07 點或 0.71%，報 2,715.60 點。

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數據顯示，美國 11 月份的採購經理人指數暗示 10 月至 12 月季度的經濟成長將加速，激勵美股三大指數上周五全面收高，道瓊指數更改寫了歷史收盤高點。

半導體類股漲勢不一，東京威力科創強漲 3.98%，雷泰光電上漲 2.29%，DISCO 小漲 0.33；愛德萬測試急跌 2.28%。

焦點權值股部分，UNIQLO 母公司迅銷大漲 3.49%，軟銀上漲 3.35%，Sony 上漲 1%。