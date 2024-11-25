〈日股盤後〉美國經濟有喜色 日經齊舞大漲496點
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-25 15:22
美股上週收高，激勵日本股市周一 (25 日) 跟隨揚升，日經 225 指數(NKY) 一度拿回 3 萬 9 點大關，終場上漲 496.29 點或 1.30%，報 38,780.14 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 19.07 點或 0.71%，報 2,715.60 點。
數據顯示，美國 11 月份的採購經理人指數暗示 10 月至 12 月季度的經濟成長將加速，激勵美股三大指數上周五全面收高，道瓊指數更改寫了歷史收盤高點。
半導體類股漲勢不一，東京威力科創強漲 3.98%，雷泰光電上漲 2.29%，DISCO 小漲 0.33；愛德萬測試急跌 2.28%。
焦點權值股部分，UNIQLO 母公司迅銷大漲 3.49%，軟銀上漲 3.35%，Sony 上漲 1%。
分析師認為，美國經濟沒有下滑這件事對日本股市很重要，由於日本國內目前欠缺題材，因此美國經濟表現佳，營運仰賴美國市場的日本業者股價將受到支撐。
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