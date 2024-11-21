劉鏡清談APEC收穫豐 台美雙重課稅議題有進展 邀拜登自拍 和多國互留WhatsApp　

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 20:23

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國發會主委劉鏡清今天 (21 日) 中午向媒體分享他參加亞太經濟合作會議 (APEC) 的心得。他表示，此行與各國經貿代表都有互動並留下聯絡方式 (WhatsApp)，甚至和美國總統拜登「自拍」，過去國際間比較在意中國看法，但這次大多主動和台灣代表互動，普遍對我釋出友善，顯然各國已不太在意。並和美國務卿布林肯有場外討論，針對台美雙重課稅議題有較肯定的回應。

劉鏡清表示，這次赴秘魯參加 APEC 的行程收獲豐富，過去要直接要聯繫部長級人物很不容易，但這次和很多國家經貿代表都有會面及交談，並留下聯絡方式 WhatsApp，未來國與國的溝通可以更順暢。

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劉鏡清表示，過去在這種國際場合，各國會比較在意中國看法，但這次氛圍有些轉變，大部分會對台灣釋出善意，感覺對中國好像已不太在意，現場中國代表也沒有「使眼色」的小動作。此外，大家的看法最明確的是俄烏戰爭，幾乎一半以上國家都有提到對經濟跟通膨的影響，台灣的處境比以前好很多。

對於川普當選新任總統，劉鏡清說，各國確實都很關心。他上午在立法院經濟委員會答詢時也指出，明年台灣的經濟成長應可超過 3%，但川普絕對是大因素，如果只實現對中國大陸進口關稅課徵提升至 60% 政見，對台灣會是利多，因為會有很大轉單效益。

而對於這次參加 APEC 的趣聞，劉鏡清提到，這次 2 個比較有趣的體驗，就是自己遇到美國總統拜登、美國國務卿布林肯及加拿大總理杜魯道、日本首相石破茂時都有機會一起自拍。甚至有和布林肯到到場邊討論了十多分鐘，聚焦三個議題，包括：產業鏈、避免台美雙重課稅等，尤其課稅問題布林肯有在力促達成，應該會是正面結果。

另外，馬來西亞, 印尼, 包括俄羅斯代表都有主動和台灣代表互動，劉鏡清表示，俄羅斯次長表示 17 年前來過台灣，對台北印象很好，且有提到有幾個重要的產業開放投資，過去是不允許的，一是是汽車電動化相關的產業，第二個就是再生能源產業。過去如果你要做內銷，必須有 51% 佔比是國內的企業，你要做外銷，要透過很多證明，證明你在其他的國家都有，其實不是那麼容易，但他們現在是有一些小的開放。

菲律賓的人口紅利從 2025 年開始會長達 40 年，應該是亞洲最長的人口紅利。現在人口數大概在 1 億 1500 萬人，高峰期會超過 1 億 8000 萬人，彼此合作發展在呂宋經濟走廊，這次台菲雙方也有比較加深討論。

這次到 APEC，劉鏡清強調，感受到普遍對台灣友善的氛圍，這是很難得的國際交流機會，像墨西哥最近台灣廠商去很多，這次又因為川普緣故，他們其實非常緊張，墨西哥希望吸引更多的廠商赴墨投資半導體，但劉鏡清示，要發展半導體，設晶圓廠難度較高， IC Design 比較容易進入，目前美墨邊境，台商多是在德州和聖地牙哥附近。