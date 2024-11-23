投資台灣3方案吸金105億元！格棋斥57億興建第三類化合物半導體新廠

投資台灣事務所昨 (22) 日通過 5 家企業擴大投資臺灣，包含台商回台方案的康克玻璃投資 4 億元，根留企業方案的台灣肥料 ( 1722-TW ) 30 億元，以及中小企業方案的格棋化合物半導體 57 億元、允晟照明 8 億元、瑞康國際 6 億元。三大方案共投資 105 億元。 格棋化合物半導體專業從事碳化矽長晶及加工，主要產品包括 6 吋及 8 吋 N 型晶體，應用於電動車及能源基礎建設領域。面對全球市場對碳化矽晶體供不應求的挑戰，將投資逾 57 億元於中壢工業區興建新廠房及擴建產線，導入自動化技術及運用大數據資料管理及追蹤生產資料，並使用智慧能源管理系統，以最佳化供電及緊急供電需求。新廠完成後，將可增加 363 個本國就業機會。 台灣肥料成立於民國 36 年，主要業務包括肥料和化工，是臺灣最大的肥料生產商，每年供應國內市場約 70 萬公噸肥料，佔國內總需求量的 7 成。為延伸核心競爭力，積極發展乾淨能源事業，及因應全球低碳能源發展需求，投資 30 億元在臺中港科技產業園區擴建兩座液氨儲存槽，導入能源管理系統（EMS），提升營運管理與能源效率。此外，公司採用節能設計的儲槽底部電加熱器、應用冷能循環回收系統、高效率氨壓縮機及智慧電表等節能減碳設備，響應國際減碳浪潮與淨零排放政策。

康克玻璃成立於民國 82 年，是當時國內第 6 家擁有強化爐的工廠，專注於玻璃深加工及出口燈飾玻璃，廣泛應用於家具、建築等領域。為因應未來事業發展需求及解決產業升級的瓶頸，康克玻璃於新北市八里區投資近 4 億元新建廠房，導入物聯網系統，並增購四邊自動粗磨機、新型強化爐及自動倉儲等設備，將原有生產線升級為智慧化，以提升產能及精密度。為了替環境保護盡一份心力，公司將進行碳盤查，並於廠區屋頂建置太陽能板發電儲能，安裝智慧電表以提高能源效率，並響應循環回收，以達到永續發展及營運效益之目標。



允晟照明係屬展晟照明集團旗下公司，於 2008 年創立自有品牌「舞光」，專注 LED 照明技術的創新與應用，產品應用於居家、商業、廠辦、學校、戶外及智慧照明領域，並以高品質與節能環保為核心，致力提供符合 CNS 國家檢驗標準，並獲得多項節能與環保標章，目前在台擁有超過 2,500 個經銷夥伴，計畫投資近 8 億元在新北國際 AI + 智慧園區興建新廠房及擴建倉庫，導入自動化倉儲系統，與太陽能板及循環回收系統。



瑞康國際是台灣鍋具業的領導品牌，其自有品牌「UCOM」，強調健康烹飪，能縮短烹調時間並鎖住食材原味，深受市場歡迎。瑞康國際投資近 6 億元於關渡設立「智慧化旗艦門市」，並於三芝建設「智慧化自動倉儲物流中心」，倉儲物流中心除了導入自動化立體貨架系統 (AS/RS) 與智慧倉儲管理系統 (WMS)，顯著提升存貨容量，並配備智慧溫溼度控制系統，確保產品品質。在智慧化旗艦門市中，則導入智慧 AI 導購系統與機器人，提供顧客雙向互動的購物體驗。