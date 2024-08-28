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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合(4129-TW)EPS預估下修至4.95元，預估目標價為125元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 18:11


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯合(4129-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.05元下修至4.95元，其中最高估值5.39元，最低估值4.75元，預估目標價為125元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值5.39(5.39)6.71
最低值4.75(4.75)5.77
平均值5.02(5.06)6.27
中位數4.95(5.05)6.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值4,781,0005,855,000
最低值4,583,0005,341,000
平均值4,710,8605,590,330
中位數4,716,0005,608,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.52.840.371.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,929,8873,168,6802,570,8662,342,226

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4129/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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