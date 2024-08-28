鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合(4129-TW)EPS預估下修至4.95元，預估目標價為125元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯合(4129-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.05元下修至4.95元，其中最高估值5.39元，最低估值4.75元，預估目標價為125元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|5.39(5.39)
|6.71
|最低值
|4.75(4.75)
|5.77
|平均值
|5.02(5.06)
|6.27
|中位數
|4.95(5.05)
|6.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|4,781,000
|5,855,000
|最低值
|4,583,000
|5,341,000
|平均值
|4,710,860
|5,590,330
|中位數
|4,716,000
|5,608,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.5
|2.84
|0.37
|1.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,929,887
|3,168,680
|2,570,866
|2,342,226
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4129/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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