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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合(4129-TW)EPS預估上修至4.94元，預估目標價為123.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯合(4129-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.92元上修至4.94元，其中最高估值5.19元，最低估值4.84元，預估目標價為123.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值5.19(5.19)6.32
最低值4.84(4.75)5.71
平均值4.96(4.93)6.17
中位數4.94(4.92)6.26

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值4,781,0005,855,000
最低值4,701,0005,130,000
平均值4,749,6705,552,330
中位數4,767,0005,599,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.52.840.371.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,929,8873,168,6802,570,8662,342,226

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4129/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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