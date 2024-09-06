鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合(4129-TW)EPS預估上修至4.94元，預估目標價為123.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯合(4129-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.92元上修至4.94元，其中最高估值5.19元，最低估值4.84元，預估目標價為123.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|5.19(5.19)
|6.32
|最低值
|4.84(4.75)
|5.71
|平均值
|4.96(4.93)
|6.17
|中位數
|4.94(4.92)
|6.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|4,781,000
|5,855,000
|最低值
|4,701,000
|5,130,000
|平均值
|4,749,670
|5,552,330
|中位數
|4,767,000
|5,599,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.5
|2.84
|0.37
|1.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,929,887
|3,168,680
|2,570,866
|2,342,226
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4129/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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