鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝里全球集團(BERY-US)EPS預估下修至6.52元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貝里全球集團(BERY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.94元下修至6.52元，其中最高估值8.25元，最低估值5.78元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.25(8.25)
|9.1
|7.61
|最低值
|5.78(5.78)
|6.55
|6.8
|平均值
|6.97(7.12)
|7.47
|7.17
|中位數
|6.52(6.94)
|7.16
|7.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|130.00億
|125.86億
|105.75億
|最低值
|99.65億
|101.64億
|103.53億
|平均值
|109.74億
|106.79億
|104.32億
|中位數
|102.77億
|104.15億
|103.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.14
|5.30
|5.77
|4.95
|4.38
|營業收入
|117.09億
|138.50億
|144.95億
|126.64億
|122.58億
詳細資訊請看美股內頁：
貝里全球集團(BERY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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