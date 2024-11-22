鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝里全球集團(BERY-US)EPS預估下修至6.94元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貝里全球集團(BERY-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.47元下修至6.94元，其中最高估值8.25元，最低估值5.78元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.25(8.38)
|9.1
|9.6
|最低值
|5.78(6.3)
|6.55
|7.1
|平均值
|7.12(7.51)
|7.72
|8.1
|中位數
|6.94(7.47)
|7.2
|7.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|130.00億
|126.18億
|127.77億
|最低值
|99.65億
|101.64億
|103.53億
|平均值
|112.17億
|109.92億
|111.66億
|中位數
|103.12億
|104.15億
|103.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.14
|5.30
|5.77
|4.95
|4.38
|營業收入
|117.09億
|138.50億
|144.95億
|126.64億
|122.58億
詳細資訊請看美股內頁：
貝里全球集團(BERY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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