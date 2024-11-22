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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝里全球集團(BERY-US)EPS預估下修至6.94元，預估目標價為72.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 00:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貝里全球集團(BERY-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.47元下修至6.94元，其中最高估值8.25元，最低估值5.78元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.25(8.38)9.19.6
最低值5.78(6.3)6.557.1
平均值7.12(7.51)7.728.1
中位數6.94(7.47)7.27.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值130.00億126.18億127.77億
最低值99.65億101.64億103.53億
平均值112.17億109.92億111.66億
中位數103.12億104.15億103.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.145.305.774.954.38
營業收入117.09億138.50億144.95億126.64億122.58億

詳細資訊請看美股內頁：
貝里全球集團(BERY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBERY

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