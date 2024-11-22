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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至1.58元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 16:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.58元，其中最高估值1.82元，最低估值1.4元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.82(1.58)2.42.59
最低值1.4(1.4)1.541.89
平均值1.62(1.53)1.892.18
中位數1.58(1.54)1.872.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值14.60億16.90億20.04億
最低值14.39億16.06億17.77億
平均值14.48億16.46億18.67億
中位數14.49億16.41億18.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.12-1.48-2.20-2.470.59
營業收入4.28億6.08億8.62億10.69億12.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESTC

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