GIS-KY赴越南設廠 斥6.5億元成立子公司
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-12 20:06
觸控廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (12) 日公告，董事決議設立越南子公司 TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED(名稱暫定)，並取得不動產及其使用權資產。
業成表示，將直接投資第三地區公司 GIS HOLDING (BVI) LIMITED，再轉投資設立越南子公司 GIS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED，投資金額為美金 2000 萬美元 (約新台幣 6.5 億元)，得一次或分次增資。
業成董事會也決議，GIS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 也取得土地使用權、廠房及無塵室，土地租賃面積 6.89 萬平方公尺 (約新台幣 2.93 億元)，合計資產總金額 11.77 億元。
業成表示，GIS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 設立完成前，將由母公司 GIS HOLDING (BVI) LIMITED 暫代簽約及付款相關事宜。
據了解，業成此次赴越南設廠，主要是因應電子產業轉移東南亞的趨勢、配合客戶需求，在中國、台灣之外設立第三生產據點，除了越南外，公司也評估泰國、印度等地。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
下一篇