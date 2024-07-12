GIS-KY赴越南設廠 斥6.5億元成立子公司

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-12 20:06

觸控廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (12) 日公告，董事決議設立越南子公司 TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED(名稱暫定)，並取得不動產及其使用權資產。

業成表示，將直接投資第三地區公司 GIS HOLDING (BVI) LIMITED，再轉投資設立越南子公司 GIS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED，投資金額為美金 2000 萬美元 (約新台幣 6.5 億元)，得一次或分次增資。

業成董事會也決議，GIS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 也取得土地使用權、廠房及無塵室，土地租賃面積 6.89 萬平方公尺 (約新台幣 2.93 億元)，合計資產總金額 11.77 億元。

業成表示，GIS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 設立完成前，將由母公司 GIS HOLDING (BVI) LIMITED 暫代簽約及付款相關事宜。