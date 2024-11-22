中鴻估Q4穩中向上明年更優 API油管接單明顯升溫
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-22 17:42
單軋廠中鴻 (2014-TW) 今 (22) 日召開法說，公司表示，營運自第三季谷底回升，將隨第四季、明年第一季鋼市持穩向上，明年將優於今年，尤其在 API 油管方面，近期受惠川普勝選，接單動能明顯升溫。
展望第四季鋼市，中鴻表示，美國前期鋼廠歲修使供給收斂，業者亦順勢拉升報價，然買方仍以按缺採購為主，行情大致平穩；歐洲方面，官方展開特定國家進口登記與反傾銷調查，有助降低進口干擾與穩定市場行情，當地鋼廠亦嘗試提價反映成本，鋼材行情支撐轉強。
亞洲地區則在中國政府一系列經濟刺激政策發布後，鋼市信心明顯提振，鋼價築底回升；整體來看，第四季隨著季節性因素消除，下游鋼材需求有所釋出，市場供需逐步改善，在運營成本持續增長下，各國鋼廠挺價態度明確，鋼市呈穩中略升態勢，預計明年第一季鋼價仍有望持穩向上。
明年來看，中鴻認為，鑒於通膨壓力緩解與多國進入降息循環，加上中國大陸釋放經濟政策利多，以及美國大選塵埃落定，皆有利後續消費及投資需求回升，並帶動下游產業加速復甦，預計在全球經濟及鋼材需求溫和成長下，2025 年鋼市將保持穩健運行。
而川普當選美國總統後，後續可望擴大開採頁岩油，將同步帶動中鴻 API 油管出貨，公司表示，API 油管自第三季底開始回溫，近期在手訂單已達近 2 萬公噸、能見度已達明年上半年，雖然目前觀察多為預期心理下單，但後續川普上任、相關政策推行下，估將刺激實際需求釋出。
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