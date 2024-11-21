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中鴻12月內銷盤價每公噸漲300元 鋼市保持平穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-21 15:39

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中鴻12月內銷盤價每公噸漲300元 鋼市保持平穩。(圖：中鋼提供)

中鋼 (2002-TW) 旗下中鴻 (2014-TW) 今 (21) 日開出最新盤價，12 月熱軋、冷軋、鍍鋅內銷每公噸均調漲 300 元，1 月外銷盤價仍依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，總體來看，在供需改善及煉鋼成本支撐下，指標鋼廠陸續開出平高盤，鋼市整體保持平穩，考量下游年末資金與庫存調節，並兼顧客戶接單動能，故本次盤價溫和調漲。


總體經濟方面，日前歐洲央行 (ECB) 與美國聯準會 (Fed) 再次降息，加上美國大選塵埃落定，市場觀望氛圍逐漸消除，有望加速消費及投資需求。10 月製造業 PMI 數據顯示，歐、美呈現低位回升，中國則重返擴張區間，在產業景氣持續復甦下，將有利鋼市穩定回升。

此外，中國大陸 11 月人大會議通過提高地方債務限額，可為地方政府騰出預算發展經濟，且官方正規劃後續財政刺激措施，將對產業復甦提供支撐，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。

鋼鐵供需方面，中國大陸 10 月粗鋼日均產量略升至 264.1 萬噸，但仍處年內低位，且高爐開工率連兩週下降，顯示供給相對可控。另，11 月中旬重點鋼企鋼材庫存年減 7.0%、社會庫存下降 12%，反映下游需求已有所改善，整體供需壓力不大。

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