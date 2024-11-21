中鴻12月內銷盤價每公噸漲300元 鋼市保持平穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-21 15:39

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中鋼 (2002-TW) 旗下中鴻 (2014-TW) 今 (21) 日開出最新盤價，12 月熱軋、冷軋、鍍鋅內銷每公噸均調漲 300 元，1 月外銷盤價仍依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，總體來看，在供需改善及煉鋼成本支撐下，指標鋼廠陸續開出平高盤，鋼市整體保持平穩，考量下游年末資金與庫存調節，並兼顧客戶接單動能，故本次盤價溫和調漲。

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總體經濟方面，日前歐洲央行 (ECB) 與美國聯準會 (Fed) 再次降息，加上美國大選塵埃落定，市場觀望氛圍逐漸消除，有望加速消費及投資需求。10 月製造業 PMI 數據顯示，歐、美呈現低位回升，中國則重返擴張區間，在產業景氣持續復甦下，將有利鋼市穩定回升。

此外，中國大陸 11 月人大會議通過提高地方債務限額，可為地方政府騰出預算發展經濟，且官方正規劃後續財政刺激措施，將對產業復甦提供支撐，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。