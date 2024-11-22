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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為29.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元上修至1.97元，其中最高估值2.08元，最低估值1.8元，預估目標價為29.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.08(1.96)2.342.64
最低值1.8(1.8)1.51.25
平均值1.96(1.88)2.082.25
中位數1.97(1.86)2.12.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值150.21億153.90億159.72億
最低值148.86億149.15億150.91億
平均值149.62億152.18億155.67億
中位數149.69億152.25億155.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.93-1.780.67-0.551.34
營業收入163.83億138.00億166.70億156.16億148.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Gap, Inc.(GAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGAP

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