鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為29.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元上修至1.97元，其中最高估值2.08元，最低估值1.8元，預估目標價為29.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.08(1.96)
|2.34
|2.64
|最低值
|1.8(1.8)
|1.5
|1.25
|平均值
|1.96(1.88)
|2.08
|2.25
|中位數
|1.97(1.86)
|2.1
|2.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|150.21億
|153.90億
|159.72億
|最低值
|148.86億
|149.15億
|150.91億
|平均值
|149.62億
|152.18億
|155.67億
|中位數
|149.69億
|152.25億
|155.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.93
|-1.78
|0.67
|-0.55
|1.34
|營業收入
|163.83億
|138.00億
|166.70億
|156.16億
|148.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Gap, Inc.(GAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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